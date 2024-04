Lea Michele pärsentiert ihren Babybauch auf dem Red Carpet

Lea Michele (37) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin erwartet derzeit ihr zweites Kind. Ihre wachsende Babykugel präsentierte sie am Donnerstag auch erstmals auf dem roten Teppich. Die "Glee-Darstellerin nahm an der Hope Rising Benefizveranstaltung in New York City teil. Die Veranstaltung will Geld für die Erforschung frontotemporaler Demenzen sammeln. Lea strahlte den Abend über in einem langen roten Kleid des Designers Michael Kors. Liebevoll hielt sie ihren Babybauch fest, während sie lächelnd für die wartenden Fotografen posierte.

Ihre zweite Schwangerschaft gab Lea im März auf Instagram bekannt. Die "Same Time, Next Christmas"-Protagonistin teilte eine Aufnahme, auf der sie ihre Wölbung zeigt. "Mama, Papa und Ever sind überglücklich", kommentierte die 37-Jährige das Foto. Im Jahr 2020 war Lea zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Zandy Reich hatte sie sich über einen Sohn namens Ever freuen dürfen. In einem Interview mit Extra erklärte die Broadway-Darstellerin, wie sehr sie die Mutterschaft verändert hat: "Ich habe das Gefühl, es hat mich definitiv sehr viel weicher gemacht und das konnte ich wirklich ein bisschen gebrauchen. Er hat mich sehr verändert und dafür bin ich so dankbar".

Trotz ihrer derzeitigen Schwangerschaft möchte sich Lea beruflich nicht einschränken. Auf Instagram erklärte die US-Amerikanerin, dass sie unbedingt weiterhin singen möchte. "Ich habe einfach beschlossen, warum nicht zum ersten Mal nach Radio City zu kommen, einem der erstaunlichsten, kultigsten Veranstaltungsorte der Welt, um 'Don't Rain on My Parade' zu singen", schilderte sie ihren Fans.

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

Getty Images Lea Michele, 2023

