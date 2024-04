"Viel geholfen": Stefano Zarrella war beim Kinderpsychologen

Bei Let's Dance wird am Freitagabend wieder getanzt. Unter den verbleibenden Kandidaten befindet sich auch Stefano Zarrella (33). Gemeinsam mit Profi Mariia Maksina (26) stellt er Woche für Woche sein tänzerisches Talent unter Beweis – und wird dabei auch immer wieder von seiner Nervosität übermannt. Im RTL-Interview verrät der Web-Star, dass er bereits als Jugendlicher unter Prüfungsangst litt und sich an einen Psychologen wandte. "Der hat mir sehr viel geholfen", erklärt er und fügt hinzu: "Das war dann in der Oberstufe weg."

So offen wie heute ging er bereits in jungen Jahren mit seinen persönlichen Ängsten um. Wie Stefano berichtet, habe er auch innerhalb seines Freundeskreises nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich professionelle Hilfe suchte. Denn der Kinderpsychologe habe letztlich eine Menge in ihm auslösen können, wie der 33-Jährige heute mit Stolz berichten kann: "Ich war nicht mehr so aufgeregt." Jedoch bedeute das noch lange nicht, dass das Thema für ihn vollkommen aus dem Weg geräumt sei. Denn in Show drei von "Let's Dance" machte ihm eben genau diese Aufregung einen Strich durch die Rechnung. "Es ist schon Wahnsinn, welche Auswirkungen der Kopf hat", gibt der Bruder von Giovanni Zarrella (46) deswegen im Gespräch mit dem Sender zu verstehen.

Nachdem der Influencer in besagter Woche nicht abliefern konnte, konnte er in der darauffolgenden Show umso mehr punkten. Gemeinsam mit seiner Partnerin Mariia ertanzte er sich satte 23 Jurypunkte. Ein Ergebnis, das wohl selbst er zuvor nicht erwartet hätte. Im anschließenden Interview mit dem Sender zeigte sich der gebürtige Italiener nicht nur voller Freude, sondern auch sichtlich erstaunt über seine eigene Leistung. "Mir geht’s sehr gut, ich bin überwältigt. Ich hatte so viel Spaß!", schwärmte Stefano.

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Stefano Zarrella bei "Let's Dance"

Getty Images Stefano Zarella bei "Let's Dance" 2024

Wie findet ihr es, dass Stefano so offen über das Thema spricht? Ich finde es bewundernswert, wie er damit umgeht. Na ja, an seiner Stelle hätte ich nichts dazu gesagt. Ergebnis anzeigen



