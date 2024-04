Bald fünf: So aufregend wird Prinz Archies nächstes Jahr!

Im Leben des kleinen Prinz Archie (4) stehen demnächst mehrere Meilensteine an. Der Sohn von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) wird am sechsten Mai stolze fünf Jahre alt. Wie OK! berichtet, könnte bald darauf der Ernst des Lebens für den Royal beginnen. Im Sommer soll der älteste Sohn der Sussexes eingeschult werden. Da seine Familie 2020 in die USA ausgewandert ist, wird er vermutlich in seiner neuen Heimat Montecito zur Grundschule gehen. Die kleine Stadt in Kalifornien ist dank ihrer wohlhabenden Einwohner besonders für ihre guten Schulen bekannt, daher sollte es dem Enkel von König Charles (75) dort an nichts fehlen!

Andere besondere Ereignisse könnten Archie in England erwarten. Sein Taufpate Hugh Grosvenor (33) wird am 7. Juni seine Verlobte Olivia Henson heiraten. Den Herzog von Westminster verbindet eine langjährige Freundschaft mit Harry, allerdings soll auch diese Beziehung in letzter Zeit gelitten haben. Ein Freund des Großgrundbesitzers packte sogar gegenüber The Sun aus, dass er seinen royalen Kumpel nicht zur Hochzeit eingeladen habe. "Hugh wollte vermeiden, dass irgendetwas den Tag überschattet, besonders für Olivia, und er möchte keine Unannehmlichkeiten", behauptete der Insider. Offiziell bestätigt wurde diese Information allerdings nicht.

Bei der Trauung könnte der noch Vierjährige auch auf Prinz George (10), Prinz Louis (5) und Prinzessin Charlotte (8) treffen. Harrys Ältester und seine Schwester Lilibet Diana (2) hatten vor Kurzem die königliche Osterfeier verpasst. Der Familienvater soll laut einer Quelle von Mirror sehr traurig darüber sein, dass seine Kinder das Fest nicht gemeinsam mit ihren Cousins feiern konnten. "Natürlich hätten Archie und Lilibet dabei die Chance gehabt, George, Charlotte und Louis besser kennenzulernen. Der Familienstreit wird das verhindern und Harry wird das sehr zu schaffen machen", hatte ein Insider verraten.

Getty Images Hugh Grosvenor mit Prinz William, 2018

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2023

