Ekliger als Dschungel: Cora Schumacher probiert Abnehmdrink!

Auf Social Media gewährt Cora Schumacher (47) immer wieder private Einblicke in ihr Leben. So wie jetzt auch: In einer aktuellen Instagram-Story verrät die Ex von Ralf Schumacher (48), dass sie einige Kilos purzeln lassen möchte. Ein neuer Abnehmdrink soll ihr dabei helfen, das gewünschte Ziel zu erreichen – allerdings geht das Experiment nach hinten los. "Nachdem ich diesen gesunden Smoothie probiert habe, weiß ich, dass ich selbst im Dschungelcamp bei der Ekelprüfung weniger gelitten habe", stellt die Blondine frustriert fest.

Dabei geht die einstige Rennfahrerin auch näher ins Detail und verrät, warum der Smoothie nicht nach ihrem Geschmack sei: "Warum muss gesundes Essen immer schmecken wie eine Mischung aus Gras und Enttäuschung?" Aber alles halb so wild, die Ernüchterung der 47-Jährigen hält nämlich nicht lange an: Statt grünem Fruchtgetränk gönnt sich Cora kurzerhand später eine Jausenplatte. "Also dieser gesunde Smoothie und ich, wir werden keine Freunde – definitiv nicht. Das hat wie klumpige Kotze geschmeckt", lässt sie das Ganze Revue passieren.

Cora zog in diesem Jahr als eine von zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp ein – allerdings schmiss das Model nach nur drei Tagen hin und verließ den Urwald als Erstes. Schon damals äußerte die Blondine den Wunsch, einige Kilos zu verlieren. Trotz ihrer kurzen Teilnahme hatte sich dieser sogar erfüllt. "Es waren ja schon fünf Tage, weil ja schon früher angefangen wurde zu drehen", erklärte die Blondine im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich habe tatsächlich in den fünf Tagen fünf Kilo abgenommen, also ein Kilo pro Tag."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2024

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

