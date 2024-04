Golden Bachelor Gerry Turner und seine Frau wohnen getrennt

The Golden Bachelor-Star Gerry Turner und Theresa Nist sind auch einige Monate nach ihrer Hochzeit glücklich. Auf einem Disney-Event in Los Angeles am 5. April turteln die beiden auf dem roten Teppich. Trotz Liebesglück wohnt das Paar aber nicht zusammen. Wie TMZ berichtet, lebt Gerry in Indiana und Theresa in ihrer Heimat New Jersey. Die Kuppelshow-Teilnehmerin arbeite dort nach wie vor in einem Finanzberatungsbüro. Sie plane deshalb vorerst in New Jersey zu bleiben, erklärt ein Informant gegenüber US Weekly. Die Eheleute würden sich gegenseitig oft besuchen, weshalb ihre Fernbeziehung bislang gut funktionieren würde.

Wenn die beiden sich einmal ein gemeinsames Heim suchen, steht bereits fest, wo es hingehen soll. "Ich habe die letzten Jahre immer wieder darüber nachgedacht, nach South Carolina zu ziehen. In einem Gespräch mit Theresa meinte sie plötzlich: 'Mein Sohn lebt in der Nähe von South Carolina.' Und damit hatte sich das Problem, hier einen Kompromiss zu finden, schnell erledigt", erzählt Gerry im Gespräch mit People. Er gibt zudem preis, dass der Umzug möglicherweise im November ansteht.

Wohnort hin oder her – die Liebesgeschichte im TV hätte bei den beiden nicht romantischer ablaufen können. Gerry wagte sich im Jahr 2023 als erster Rosenkavalier im "The Golden Bachelor"-Kosmos auf Liebesreise. Im Finale entschied er sich für Theresa und gegen Leslie Fhima. Nicht nur das: Der TV-Star machte seiner Auserwählten einen Heiratsantrag. In der Livesendung "The Golden Wedding" feierten sie in diesem Jahr am 4. Januar ihre Hochzeit. "Ich weiß, dass ich eine vollwertige Partnerin gefunden habe, mit der ich alle Erfahrungen des Lebens teilen kann, die auf uns zukommen", schwärmte er dort.

