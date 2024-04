Lästerei über Meghan: Sharon Osbourne bekam Morddrohungen

Sharon Osbourne (71) bringt immer wieder zum Ausdruck, dass sie kein großer Fan von Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) ist. Nach ihrem großen Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahr 2021 war die Frau von Ozzy Osbourne (75) deswegen in einen Konflikt geraten. Es war so weit gegangen, dass man Sharon mit Rassismus in Verbindung gebracht hatte – das hatte verheerende Folgen für sie. Im Interview mit Bella verrät sie: "Ich habe danach acht Monate lang eine Therapie gemacht. Ozzy und ich gingen zwei Monate lang nicht aus dem Haus, weil wir Morddrohungen erhielten." Es sei "enorm" gewesen, was trotz Entschuldigung und Stellungnahme auf sie zukam.

Für die ehemalige UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin scheint es vollkommen unverständlich, wie ihre Äußerung derartig viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. "Ich meine, du sagst eine Sache und es ist ein Samen, der zu einem scheiß großen Baum heranwächst, und du denkst dir: 'Jesus, nein'", erinnert sich Sharon und fügt hinzu: "Es war einfach Wahnsinn, und es ist das Hässlichste, was ich je erlebt habe. Das Internet ist Geschworener, Richter und Henker."

Doch scheinbar hat die gebürtige Londonerin nicht aus den vergangenen Monaten gelernt. Zu Gast bei Talk TV lästerte Sharon erneut über den Sohn von König Charles (75) und seine Gattin – dieses Mal ging es um Meghans neue Marke American Riviera Orchard. "Sie haben alles Mögliche ausprobiert, aber nichts hat bisher funktioniert", merkte das TV-Gesicht im Interview an. Sie könne sich wohl kaum vorstellen, dass das "Verhökern" von Haushaltswaren erfolgreich sein wird. "Weniger ist mehr. Ich glaube, das haben sie noch nicht begriffen", betonte Sharon abschließend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sharon sich immer wieder negativ über Meghan und Harry äußert? Ich finde das total uncool. Verstehe das absolut gar nicht! Na ja, sie sagt ja nur ihre Meinung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de