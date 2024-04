Nach "Let's Dance"-Rauswurf: Stefano Zarrella ist betrübt!

Ist Stefano Zarrella (33) sehr enttäuscht? Der Influencer war ein Kandidat der diesjährigen Let's Dance-Staffel. In der vergangenen Folge hat es sich jedoch für ihn ausgetanzt: Stefano und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (26) mussten die Show verlassen. Auf Instagram plaudert der Hobbykoch nun aus, wie es ihm nach seinem Rauswurf geht. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was genau ich sagen soll. Ich bin sehr traurig und kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass meine Reise bei 'Let's Dance' zu Ende ist. Es geht mir gerade so viel durch den Kopf und es ist unglaublich emotional für mich", schreibt er zu einer Reihe von Fotos von sich und seiner Tanzpartnerin.

Dennoch habe ihm die Zeit in der Show sehr viel bedeutet: "Ich hatte einfach so unglaublich viel Spaß und gerade in den letzten zwei Sendungen konnte ich die Anspannung immer mehr beiseitelegen und den Tanz mehr genießen." Zudem bedankt er sich bei der Crew, seinen Unterstützern und bei Mariia für die schönen Erfahrungen. Wie nahe ihm sein frühes Ausscheiden geht, zeigt er zudem in seiner Story: Dort wendet er sich unter Tränen an seine Follower und dankt ihnen auch noch einmal persönlich für ihre Unterstützung.

Auch die Fans waren über Stefanos Rauswurf erschüttert. Bereits kurz nach der Verkündung der Entscheidung machten sie ihrem Ärger auf X Luft. "Unfair. Stefano hat es verdient, weiterzumachen. Ann-Kathrin hätte freiwillig gehen müssen", fand ein Nutzer, während ein weiterer Zuschauer wetterte: "Was ist das für eine doofe Staffel? Die mit Potenzial fliegen früh und die, die es echt nicht drauf haben, kommen weiter." Ein dritter Fan kann die Entscheidung zudem überhaupt nicht verstehen: "Stefano Zarrella ist raus, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen."

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina

Getty Images Stefano Zarella bei "Let's Dance" 2024

