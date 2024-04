"Nicht genug": Lulu Lewe hat seit Jahren Versagensängste

Bei Let's Dance ertanzte sich Lulu Lewe bereits einige Erfolge – und das, obwohl sich die Sängerin mit ihrer Teilnahme an dem beliebten TV-Format auf bisher unbekanntes Terrain wagte. Doch trotz des Beifalls und des Zuspruchs des Publikums scheinen sie vor der Show ganz persönliche Versagensängste zu plagen. "Irgendwie habe ich schon mein ganzes Leben lang immer das Gefühl gehabt, ich sei nicht genug und das, was ich mache, ist nicht gut genug", verrät die Schwester von Sarah Connor (43) ganz offen und ehrlich im Interview mit RTL.

Vor allem, dass sich die 32-Jährige dabei immer wieder selbst stark unter Druck setzt, um ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen, löst einiges in ihr aus. Und genau dessen ist sich Lulu selbst auch bewusst. Deswegen suchte sie schon in der Vergangenheit professionelle Unterstützung und versuchte es mit einer Therapie. Doch obwohl das Ganze in der Show aktuell "wieder hochkommt", soll ihr ein Mensch besonders beistehen – Tanzpartner Massimo Sinató (43). "Er ist wirklich wie so ein Motivationscoach", meint Lulu, die daraufhin auch gesteht, dass der Mannheimer bereits viel Arbeit geleistet hat, um ihre Einstellung zu ändern und ihre Ängste zu minimieren. "Und schon allein das ist schön hier bei 'Let's Dance' zu erleben", schwärmt die Blondine.

Und auch der Profitänzer kann nur in den allerhöchsten Tönen von seiner Promi-Partnerin sprechen. "Sie ist ein super talentierter Performer – in ihr steckt so viel. Ich würde mir wünschen, dass sie sich hier [...] freitanzt." Und genau das scheint auch der Ansporn der Musikerin für die kommenden Shows zu sein. Im Interview mit dem Sender betont Lulu deshalb zuletzt: "Das wäre wirklich mein Ziel. Wenn ich mich nach 'Let's Dance' komplett frei fühle und nicht immer diese Versagensängste hätte."

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe und Massimo Sinató, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Lulu und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

