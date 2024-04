Darya Strelnikova will ihre Schuppenflechte nicht verstecken

Auf ihren Social-Media-Profilen gewährt Darya Strelnikova ihren Fans regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag. Neben Make-up-Tipps und Outfit-Inspirationen spricht sie mit ihren Followern seit wenigen Wochen auch über ein etwas anderes Thema: den Kampf gegen ihre Schuppenflechte. Immer wieder zeigt sie ungeschminkt ihre betroffenen Stellen. In einem TikTok-Video erklärt sie ehrlich: "Meine Kopfhaut ist komplett bedeckt. Ich habe es im Gesicht. Das ist die nackte Wahrheit." Mit ihrer Community möchte sie offen über ihre Erfahrungen sprechen, um ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Gegenüber Bild verrät die TV-Bekanntheit, dass der Schritt in die Öffentlichkeit nicht leicht für sie war. "Es kostete mich viel Überwindung und Mut", gesteht sie. Doch hinter einem Filter wolle sie sich auf keinen Fall verstecken. "Ich bin so, wie ich bin", macht Darya deutlich.

Unter der Krankheit leidet die Münchnerin schon seit dem 14. Lebensjahr. Doch momentan habe sie wieder einen besonders schlimmen Schub, erläutert das Model gegenüber dem Blatt. Weiter erklärt sie: "Meistens tritt es bei mir auf, wenn ich sehr viel Stress habe." Dafür, dass sie mit dem Thema so offen umgeht, erhält sie von ihren Followern viel Zustimmung. "Ich wurde aufgrund von Schuppenflechte jahrelang gemobbt und finde es so stark, dass du darüber sprichst", kommentiert ein Nutzer dankbar auf X.

Auch von ihrem Freund Fabio Knez erhält das Model viel Unterstützung. "Fabio ist eine sehr große Hilfe bei meiner Erkrankung", betont sie im Interview mit Bild. Gerührt schwärmt Darya: "Ich hatte noch nie einen Partner, der so hinter mir stand und mir so sehr geholfen hat. Er liest sich richtig in das Thema Schuppenflechte ein." Durch ihn fühle sie sich trotz allem wohl in ihrer Haut. "Er gibt mir das Gefühl, dass ich gut so bin, wie ich bin", unterstreicht sie dankbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Darya so offen mit ihrer Schuppenflechte umgeht? Toll! Sie ist damit für viele ein Vorbild. Ich finde so etwas eher privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de