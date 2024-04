Fotos aufgetaucht: So süß war Taylor Swift als Schülerin!

Da muss man glatt zweimal hinschauen! Vor Kurzem veröffentlichte Taylor Swifts (34) alter Klassenkamerad Tobin Mitnick einige Bilder auf Instagram, die die Sängerin als junge Schülerin zeigen. Die Bilder sollen im Juni 2000 aufgenommen worden sein – zu dem Zeitpunkt war der Megastar geradeeinmal zehn Jahre alt. Die Aufnahmen zeigen sie bei einer Schulaufführung des Musicalfilms "Grease". Auf einem Bild posiert die "Style"-Interpretin lächelnd neben Tobin. Auf einem anderen Bild steht Taylormit einer großen Lockenperücke auf dem Kopf auf der Bühne.

Damals lebte Taylor gemeinsam mit ihrer Familie in Pennsylvania. Im Alter von 14 Jahren zogen die Swifts nach Nashville, damit das Gesangstalent ihre Karriere als Country-Star starten konnte. Drei Jahre später veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Taylor Swift" – der Startschuss in eine große Karriere. Mittlerweile gehört die US-Amerikanerin zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Dabei stellt sie auch regelmäßig den ein oder anderen Rekord auf. Vor wenigen Tagen ernannte das Wirtschaftsmagazin Forbes Taylor zur ersten Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte zur Milliardärin wurde.

Aktuell ist die 34-Jährige mit ihrer großen "Eras"-Welttournee in aller Munde. Seit dem vergangenen Frühjahr tourt Taylor durch die Welt. Von Mai bis August wird die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin für mehrere Konzerte nach Europa kommen. Auch in Deutschland wird sie für ein paar Auftritte haltmachen. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Freund Travis Kelce (34). Vor wenigen Tagen verriet er in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass er seine Freundin auf der Tour begleiten möchte.

Instagram / jewslovetrees Taylor Swift während einer Schulaufführung, 2000

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras"-Tour

