Nach fünf Monaten in Dubai: Tanja Szewczenko bezieht Haus

Endlich ist es so weit! Tanja Szewczenko (46) und ihr Mann Norman Jeschke (44) hatten im vergangenen Mai eine überraschende Neuigkeit verkündet: Sie wollen mit ihren drei Kindern nach Dubai auswandern. Im Juli war es dann auch endlich so weit und die Familie wagte den Neuanfang in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch dort konnten sie noch nicht gleich in ihr neues Traumhaus ziehen und mussten es sich zwischenzeitlich in einem Apartment gemütlich machen. Nun ist es aber so weit: Tanja und ihre Liebsten ziehen endlich in ihr neues Heim ein.

Auf Instagram teilt die 46-Jährige ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren Zwillingen mit Koffern zu sehen ist. "Es ist so weit. Morgen wird eingezogen", kündigt die dreifache Mutter an. Allerdings ist bisher immer noch nicht alles fertig in dem neuen Haus und einige Sachen müssen noch dorthin transportiert werden. "Ich habe diese Tage so herbeigesehnt, auch wenn ich mich im Creek Harbour wirklich megawohl gefühlt habe. Ich wusste, es ist nur vorübergehend und das ist einfach nicht unser Zuhause", erklärt die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin.

Neben dem Umzug hatte Tanja in den vergangenen Wochen allerdings noch andere Sorgen im Kopf: Ihr Sohn Luis war krank geworden und daher sehr kurzatmig. "Die Ärztin entschied, uns ins Krankenhaus einzuweisen und er bekam zur Stabilisierung Sauerstoff und ein Medikament gespritzt – gegen die Entzündung der Atemwege", berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile ist der Kleine aber wieder wohlauf.

Instagram / tanjaszweczenko Tanja Szewczenko im September 2023

Instagram / tanjaszweczenko Norman Jeschke und Tanja Szewczenko mit ihren Kindern

Instagram / tanjaszweczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Sohn Luis

