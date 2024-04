Mike Cees sicher: Tattoos von Ex Michelle sind "aufgemalt"!

In der ersten Folge von Prominent getrennt fallen Mike Cees mehrere kleine Tattoos an seiner Ex Michelle Monballijn auf, die ihre Finger schmücken. Bei diesen soll es sich laut dem ehemaligen Temptation Island-Verführer jedoch um Fälschungen handeln! Das behauptet er im Interview mit Promiflash: "Michelle trägt keine Tattoos, das ist absoluter Blödsinn. Das sind aufgemalte Sachen!" Außerdem erklärt der Reality-TV-Star, warum er beim Anblick der Tattoos sichtlich schockiert wirkte: "Ich habe mich immer gefreut, dass sie einzigartig ist, weil sie eben keine Tattoos hat, und ich weiß nicht, wer ihr das eingeredet hat, dass sie unbedingt irgendwas an ihrem Aussehen verändern muss."

In der Show behauptete Michelle gegenüber ihrem Ex jedoch, dass es sich um echte Tätowierungen handele. "Natürlich habe ich Tattoos gemacht. Weil ich es geil finde", entgegnete die Beauty stolz. Ihr Verflossener teilt diese Ansicht hingegen nicht und merkt gegenüber Promiflash an: "Ich habe zum damaligen Zeitpunkt die beste Frau der Welt geheiratet und da stehe ich auch dazu. Deshalb hat sie keine Tattoos nötig gehabt, um ihre Personality optisch zu verändern."

Trotz seiner Meinung, was den Körperschmuck der Schauspielerin betrifft, möchte der Trash-TV-Star Michelle stets den nötigen Respekt erweisen. Das verriet er in einem früheren Gespräch gegenüber Promiflash. "Ich würde niemals öffentlich schlecht über Michelle sprechen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Charaktereigenschaft!" Dies sei ihm nämlich bereits zuvor passiert und seither versucht Mike, sich zu bessern. In der aktuellen "Prominent getrennt"-Staffel sieht das jedoch anders aus...

