Ohrfeigen und Co.: Das sind Frauke Ludowigs Beauty-Tipps

Die Moderatorin Frauke Ludowig (60) verrät ihr Geheimnis, um jung zu bleiben: Um ihr Gesicht zu straffen, lässt sich die "Exclusiv"-Moderatorin Ohrfeigen geben! "Meine lustigste Erfahrung in Sachen Beauty-Optimierung war vor ein paar Jahren, als ich bei der Oscar-Verleihung war", erzählt Frauke gegenüber Bild und fügt hinzu: "In San Francisco bin ich zu einer ganz besonderen Schönheitsbehandlung gegangen: Da haben Thailänderinnen dir Ohrfeigen zur Gesichtsstraffung gegeben!" Ihr seien zum Rhythmus der Musik Ohrfeigen verpasst worden, die es in sich hatten. Ihre linke Gesichtshälfte sei danach auf jeden Fall "gut durchblutet" gewesen. Ihre rechte Gesichtshälfte sei jedoch unbehandelt geblieben, da es die "thailändische Gottheit" der Kosmetikerin verbiete, "an einem Tag die Ohrfeigen auf beiden Seiten zu geben".

Außerdem habe die 60-Jährige in Los Angeles an einer Ziegen-Yogastunde teilgenommen, um ihre Gesichtszüge zu entspannen. "Da steht man auf allen Vieren und Ziegen springen auf dich drauf. Dann trampeln die Ziegen auf dir herum. Das war auch total lustig", verrät sie ebenfalls gegenüber dem Medium. Trotz ihrer Experimentierfreude habe sie sich selbst Grenzen gesetzt, was Schönheitsprozeduren betrifft: "Wichtig ist, dass man mit sich im Reinen ist. Aber wenn jemand so unzufrieden mit sich ist, dass es ihn krank macht, dann soll er alles verändern. Wir leben in modernen Zeiten, in denen man das auch darf."

Gegenüber T-Online äußerte sich Frauke zum Thema Älterwerden und verriet, dass sie momentan zufrieden mit ihrem Erscheinungsbild sei – Schönheitsoperationen sei sie dennoch nicht abgeneigt. "Ich arbeite in einer Branche, in der das Gang und gäbe ist und wir leben in einer modernen Welt", erzählte sie und fügte hinzu: "Wenn ich irgendwann in den Spiegel gucke und denke: 'Jetzt geht es nicht mehr', dann würde ich es wahrscheinlich machen."

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Februar 2023

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig im Jahr 2022

