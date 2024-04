Bobby Chamberz macht auch bei Fame Fighting Challenger mit

In rund einem Monat werden 16 Realitystars bei Fame Fighting Challenger ihre Boxkünste unter Beweis stellen. Die Sieger qualifizieren sich direkt für das große Boxevent im November. Veranstalter Eugen Lopez veröffentlichte schon einige Kandidaten. Nun wächst die Gruppe um Realitysternchen Bobby Chamberz. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events wird bekannt gegeben: "Babak 'Bobby’ Cheraghpour aus Köln, bekannt aus Germany Shore kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Gegen wen Bobby kämpfen wird, ist noch nicht bekannt. Ob er möglicherweise gegen Jakub Merlan-Jarecki (28) oder etwa gegen Bocc Özsu in den Ring steigt? Sowohl der Mann von Kate Merlan (37), als auch der Love Island-Star sind bereits für den Fight im Mai nominiert. Auch Leon Legat wird sich der Herausforderung stellen. Lena Schiwiora (27) und Evi (29) sorgen für Frauenpower im Ring.

Für das Hauptevent im November scheinen sich aktuell Walentina Doronina (23) und Emmy Russ (24) zu qualifizieren. Nachdem Wale ihre Erzfeindin bereits im vergangenen Jahr zu einem Kampf herausgefordert hatte, scheint diese nun einverstanden zu sein. "Glückwunsch! Dein Idol nimmt die Herausforderung gegen dich an!", sagte Emmy im Netz. Die Blondine zeigt sich schon jetzt siegessicher: "Fang am besten jetzt schon an zu trainieren. Denn wir wollen ja nicht, dass dein Traum zum Albtraum wird", empfahl sie Walentina.

Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

Kampf der Realitystars, RTLZWEI Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

