40. Geburtstag: Mandy Moore freut sich auf neues Jahrzehnt

Mit einer großen Party und voller Begeisterung startet Mandy Moore (40) in ihr neues Leben in den Vierzigern! "Ich freue mich darauf, in dieses nächste Jahrzehnt einzutreten, mit Sinn, Absicht und Dankbarkeit für alles, was es bereithält", schreibt die This Is Us-Darstellerin auf Instagram. In einer Bildreihe gewährt sie ihren Fans einen Einblick in ihre Geburtstagsfeier: Neben ihrem Ehemann Taylor Goldsmith sind ihre engsten Freunde und Kollegen anwesend, unter anderem die schwangere Hilary Duff (36). Ganz traditionell scheint die Schauspielerin mit einer frisch gebackenen Torte überrascht worden zu sein, deren Kerzen sie auspusten musste, um sich etwas zu wünschen. "Ein Hoch auf das vierte Level – ich mag die Aussicht von hier oben", schließt sie ihren Geburtstagspost begeistert ab.

Ihr wohl größtes Geschenk hat die Beauty wohl aber schon vor ihrem 40. Geburtstag bekommen – genauer gesagt 2021, mit der Geburt ihres ersten Nachwuchses und im darauffolgenden Jahr mit der Geburt des zweiten Sohnemanns. Anlässlich Gus' dritten Geburtstag im Februar teilte sie im Netz einen Beitrag und ein paar rührende Worte: "Du verblüffst uns jeden Tag, Goosey. Dein Lächeln füllt jeden Raum aus, deine Neugier auf die Welt um dich herum wächst mit jedem Tag, [...] dein zärtliches Herz und deine Liebe für deine Familie, deinen Bruder eingeschlossen, lassen uns dahinschmelzen... Wir können uns so glücklich schätzen." Abschließend betonte die Sängerin, dass es für sie das "größte Geschenk" sei, Gus' Mama zu sein.

Dass sie einmal Mutter sein wird, war für Mandy nicht immer sicher, wie sie im Januar in einem emotionalen Beitrag offenbarte. "Ich wollte schon immer eine Mutter sein. Aber es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass ich vielleicht keine Kinder haben kann", erklärte sie ihren Followern. Sie denkt zurück an die Worte ihres Arztes: "Ich erinnere mich, dass der Arzt mir sagte, die Chance, schwanger zu werden, sei gering..." Zu ihrer Überraschung wurde sie dann doch mit ihrem Schatz Gus schwanger.

