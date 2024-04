Nach Unfall: Jeremy Renner bleibt stark im Genesungskampf!

Jeremy Renner (53) hatte vor über einem Jahr einen schrecklichen Unfall, bei dem er unter einen Schneepflug geriet. Bis zum heutigen Tag kämpft sich der Marvel-Star zurück ins Leben und trainiert hart, um vollkommen zu genesen. Dass dies jedoch alles andere als einfach ist, teilt der Schauspieler aktuell in seiner Instagram-Story. "Heute war ein anstrengender Tag. Obwohl das entmutigend ist, hat es mich nur an meine Fortschritte erinnert!", kommentiert der US-Amerikaner ein Video, das ihn beim Joggen auf einem Laufband zeigt.

Seit seinem furchtbaren Unfall gab der The Avengers-Star immer wieder Updates über seinen Zustand und seine gesundheitliche Reise. "Es ist eine Einbahnstraße der Genesung. Für den Rest meines Lebens geht es um Gesundheit und Wohlbefinden", merkte Jeremy im Februar unter anderem in einem Interview mit ET an und erklärte ferner: "Die Genesung wird Teil meines restlichen Lebens sein, also freue ich mich darauf, Mann. Es gibt immer etwas zu tun, um besser zu werden, stärker zu sein, glücklicher zu sein, gesünder zu sein. Und das ist es, worauf ich mich freue."

Bei dem Horror-Unfall erlitt der 53-Jährige unzählige Verletzungen und kam beinahe ums Leben. Neben einem zerquetschten Brustkorb habe er sich unter anderem zahlreiche Knochen gebrochen. Auf seinem Social-Media-Profil bewies der Mission: Impossible-Star bereits damals, dass er eine Kämpfernatur sei und schrieb: "Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen, stärker werden, genau wie die Liebe und die Bindung zu Familie und Freunden sich vertieft."

Jeremy Renner im Januar 2024

Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

