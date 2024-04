Schlechtes Gewissen? "Temptation Island"-Josh setzt Grenzen

Temptation Island hat gerade erst begonnen, doch die Verführerinnen stellen jetzt schon einige Beziehungen auf die Probe. Kandidat Josh scheint trotz Freundin Nasrin, Gefallen an Viktoria zu finden. In Folge vier der beliebten Realityshow setzt der Casanova jedoch Grenzen. Im Einzelgespräch mit der Verführerin macht er ihr klar, dass er ihr aus dem Weg gehen möchte. "Da ist eine Verbindung da und das macht was mit mir. Das ist halt meine Sorge", gibt er im Interview zu. Dass der 31-Jährige sich von ihr distanziert, kann Viktoria überhaupt nicht nachvollziehen. "Es ist halt einfach nur dumm", findet sie deshalb. Schließlich sei der Sinn der Show, dass die Jungs ihren größten Verführungen ausgesetzt seien.

Josh scheint das mit der Distanz wörtlich zu nehmen. Bei der späteren Party tanzt er einige Meter von der Blondine entfernt mit den anderen Girls. Allerdings hindert ihn das nicht daran, Flirtversuche mit Viktoria zu starten. "Ich spüre die ganze Zeit seine Blicke", beobachtet die Verführerin. Wäre sie an der Stelle von Nasrin, fände sie das gar nicht okay. "Er kann mir sagen, dass er mit seiner Freundin Kinder haben und sie heiraten möchte. Aber einer anderen Frau solche Blicke zu schenken, das wäre mir schon zu viel", beurteilt sie die Situation.

Neben dem intensiven Augenkontakt hatte sich Josh schon ein paar andere Fehltritte geleistet. Bei den nächtlichen Lagerfeuern bekam Nasrin Clips zu sehen, die ihr gar nicht gefielen. Im Promiflash-Interview verriet sie: "Seinen Partner mit anderen Frauen so eng zu sehen, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack [...]. Sich offene Grenzen zu geben ist einfach, das dann aber in Bildern zu sehen, ist wohl die wahre Challenge." Dennoch habe die 31-Jährige Vertrauen in ihren Liebsten.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Viktoria, "Temptation Island"-Verführerin

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany "Temptation Island"-Nasrin und Josh

