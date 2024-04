Trotz Missbrauch: Drake Bell unterstütz Sohn im Schauspiel

Drake Bell (37) ist ein bekannter Kinderstar. Bei dem Sender Nickelodeon feierte er mit der Serie "Drake und Josh" seinen internationalen Durchbruch. Doch während Drake weltweit gefeiert wird, wurde er in seinen jungen Jahren missbraucht. Bei einer Podiumsdiskussion des FYC-Events von Investigation Discovery sprach er darüber, dass Menschen ihm raten, seinen Sohn von der Schauspielerei fernzuhalten. Doch er scheint davon nicht überzeugt zu sein. "Wenn das seine Berufung ist und er das unbedingt machen möchte, will ich ihm diese Möglichkeit nicht nehmen", erklärte der Schauspieler.

Als Kind wollte Drake nichts anderes, als Kunst zu machen. "Ich wollte nicht Baseball spielen. Ich wollte in der Schule nicht Fußball spielen. Ich wollte auf die Bühne gehen und die Leute zum Lachen bringen", erinnerte sich der ehemalige US-Amerikaner und führte fort: "Ich hatte die Möglichkeit, das jeden Tag auf einer riesigen Bühne zu tun und Kinder auf der ganzen Welt zum Lachen zu bringen." Als Kind entdeckte er seine Liebe zur Kunst und bekam in seinen jungen Jahren eine Plattform bei Nickelodeon geboten. "Ich möchte aber sicherstellen, dass sowas, wie wir in der Doku gesehen und erzählt haben, nie wieder passiert", betonte Drake.

Drake enthüllte in der Dokuserie "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV", dass er von dem Dialogtrainer Brian Peck im Jahr 2003 schwer missbraucht wurde. Aufgrund der Schwere des Themas ging der Schauspieler nicht in explizite Details. Dennoch erzählte er, dass der Missbrauch sehr "brutal" gewesen sei. Nach der Veröffentlichung der Doku hatte er nicht damit gerechnet, so viel Zuspruch zu bekommen. "Auf dem Weg hierin haben mich Menschen angesprochen und mir erzählt, dass sie nun den Mut haben, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen", berichtete Drake.

Getty Images Drake Bell bei einem Event in L.A. im Juli 2018

Getty Images Nancy Sullivan, Miranda Cosgrove, Josh Peck, Drake Bell und Jonathan Goldstein 2006

