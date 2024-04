Kostete Shirin Davids Konzertfilm mehrere Millionen Euro?

Shirin David (29) veröffentlichte gerade erst ihren ersten Konzertfilm im Netz. Bei diesem handelt es sich um Aufnahmen ihrer erfolgreichen Live-Tour, die im vergangenen Jahr stattgefunden hatte. Damals hatte die Beauty ihr musikalisches und tänzerisches Talent vor einem gewaltigen Publikum zum Besten gegeben. Und die Aufzeichnungen waren teuer – laut Bild soll sie eine gewaltige Stange Geld bezahlt haben: Angeblich habe die Sängerin eine stolze Summe in Höhe von drei Millionen Euro hingeblättert, um sich mit dem Film einen kleinen Traum zu erfüllen. Den Fans auf YouTube gefällt das Videomaterial vom Konzert der 29-Jährigen besonders gut. "Diese Show, die Shirin geliefert hat, zeigt einfach, dass sie eine wahre Künstlerin ist. Ganz ehrlich, ihre Opernausbildung zeigt sich hier sehr gut", heißt es in der Kommentarspalte des Beitrags. Ein weiterer Bewunderer schwärmt: "Sie hat gezeigt, dass sie auch live kann. Dafür hat sie meinen Respekt." Außerdem verrät die "Gib Ihm"-Interpretin in dem Film, dass im nächsten Jahr eine weitere Tournee folgen wird: "Wir sehen uns 2025 auf Tour!"

Und nicht nur auf Konzerte dürfen sich Fans der Rapperin freuen. Schon bald wird es ein weiteres Highlight von Shirin geben: Einen Dokumentarfilm! Das verkündete Netflix vor wenigen Wochen auf einer Veranstaltung, bei der sich die Influencerin ebenfalls an das Publikum wandte. "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nah an mich heranzulassen, auch an meine Familie", gab die The Voice of Germany-Jurorin preis.

Shirin David, Rapperin

Shirin David im September 2023

