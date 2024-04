Günther Jauch fassungslos: Betrug bei "Wer wird Millionär?"?

In der aktuellen Folge Wer wird Millionär? kommt es im Verlauf der Sendung zu einem Betrugsverdacht! Die Teilnehmerin Corinna Ahrens bekommt die 64.000-Euro-Frage gestellt: "Wie weit liegen die beiden Orte mit Deutschlands niedrigster und höchster Postleitzahl voneinander entfernt?" Gerade als die Kandidatin die Antwort "D: Mehr als 900 km" einloggen will, ertönt aus dem Publikum ein lautes "Nein". Sie versucht, die Antwort zurückzunehmen und sie zu ändern, was Günther Jauch (67) jedoch nicht zulässt. "Es wurde aus dem Publikum rausgerufen", behauptet der Moderator und besteht darauf, die Fragen zu tauschen, um einen möglichen Betrug zu unterbinden. Corinna behauptet daraufhin, sie habe den Ausruf aus dem Publikum nicht gehört und wolle lediglich ihre Antwort verändern. Der Moderator glaubt ihr nicht: "Doch, doch, doch! Hinter Ihnen, sehr laut!"

Daraufhin schaltet sich die Produktion ein und zieht Konsequenzen. "Wir werden die Frage tauschen", lautet die Antwort der Regie. Somit bekommt die Kandidatin eine weitere Chance, die 64.000 Euro abzuräumen. Glück für sie, denn ihre vermutete Antwort wäre falsch gewesen. Letzten Endes verlässt die Kandidatin die Quizshow jedoch mit 16.000 Euro, weil sie im Laufe der Sendung eine Frage falsch beantwortet.

Die Angst des Betrugs ist nicht nur in der deutschen Ausgabe von "Wer wird Millionär" omnipräsent. "Es gibt eine Urangst bei 'Wer wird Millionär?', dass irgendwie betrogen wird", erzählt Günther im RTL-Interview nach der Sendungsaufzeichnung. "Wir schauen [...] zum Beispiel bei unseren Kandidaten vorher nach, ob in den Ohren irgendwie ein kleiner Sender versteckt ist, dass unter Umständen von außen eine Hilfe kommen könnte", verrät der 68-Jährige. Durch seine jahrelange Erfahrung habe er inzwischen "ein feines Gehör" entwickelt und würde darauf achten, dass im Publikum Stille herrsche.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

