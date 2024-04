Herzogin Meghan entscheidet wohl über UK-Familienbesuche!

Wenn es um Reisen in die Heimat ihres Mannes Prinz Harry (39) geht, soll Herzogin Meghan (42) das Sagen haben. Das behauptet zumindest der Royal-Experte Richard Fitzwilliams. Er ist sich sicher, dass Meghan die ultimative Entscheidung darüber treffe, ob die vierköpfige Familie gemeinsam ins Vereinigte Königreich reist. Gegenüber Bella Magazine veranschaulicht der Adelsexperte seine Sicht auf die Dynamik zwischen dem Ehepaar: "Meghan hat das Sagen. Und Harry möchte zweifellos zum Ausdruck bringen, dass er ein sehr hingebungsvoller Vater ist und seine Familie über alles andere stellen wird." Der Royal-Experte meint, es sei "extrem unwahrscheinlich, dass Harry ohne seine Frau mit den Kindern nach Großbritannien reisen würde", und dass die Schauspielerin "nicht dazu gezwungen werden könnte".

Und auch in Zukunft wird Harry wahrscheinlich weiterhin allein nach Großbritannien reisen müssen. Ein Königshaus-Experte geht sogar so weit zu sagen, dass "Meghan nie wieder einen Fuß in das Vereinigte Königreich setzen wird." Gegenüber The Sun betonte er kürzlich, dass die 42-Jährige wohl keine guten Erinnerungen an das Land haben wird. "Ich glaube einfach nicht, dass sie überhaupt etwas mit diesem Land zu tun haben will", meint der Insider zu wissen.

Schließlich soll es laut dem Adelsexperten in erster Linie Meghan gewesen sein, die das Vereinigte Königreich damals unbedingt verlassen wollte. Im Jahr 2020 kehrten der Herzog und die Herzogin von Sussex dem britischen Königshaus den Rücken. Seither führen sie mit ihren gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) ein unabhängiges Leben in den USA. Ihre royalen Pflichten haben sie ab diesem Zeitpunkt zum größten Teil abgelegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Meghans Entscheidung, nicht mit Harry und den Kindern ins Vereinigte Königreich zu reisen? Ich finde es vollkommen in Ordnung! Das ist ihr gutes Recht. Hmm, ich finde, sie könnte es ihm zuliebe schon mal machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de