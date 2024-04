Nach Ohrfeige: "Prominent getrennt"-Boys vergeigen Challenge

Bei Prominent getrennt geht es nicht nur darum, dass berühmte Ex-Paare zusammenarbeiten. Die Kandidaten müssen außerdem ihren Teamgeist innerhalb der Gruppe beweisen. Deshalb haben die Jungs in der aktuellen Folge die Aufgabe, unter Zeitdruck Bälle, die mit verschiedenen Summen beschriftet sind, über wackelige Platten zu einem Ziel transportieren. Leichter gesagt als getan! Neben Kommunikationsproblemen tun sich die Realitystars mit der Koordination schwer. "Nicht labern, machen!", meckert Mike Cees über Max Bornmann. Auch Nico Legat (26) hat über seine Mitstreiter wenig Positives zu sagen. "Tommy ist ein athletischer, geiler Typ, aber konditionell und körperlich ist er so grottenschlecht drauf!", lästert er im Interview. Am Ende verlieren die Muskelpakete durch dieses Spiel 22.500 Euro des begehrten Preisgeldes.

Bevor die Challenge überhaupt losgehen konnte, musste Nico entscheiden, welcher Kandidat um welche Summe spielt. Er sah sich selbst am stärksten undübernahm deshalb die Verantwortung für 10.000 Euro. Max hatte in der Folge mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb der Sohn von Thorsten Legat (55) ihm nur 100 Euro anvertraute. Insgesamt hatte der 26-Jährige wenig Hoffnung für sein Team. "Der Max ist angeschlagen. Tommy ist gerade ein bisschen abgelenkt, Mike hat eh schon ein kleines Sümmchen verloren", gab er zu bedenken.

Noch vor dem Spiel hatte Kim Virginia Hartung (28) für den wahrscheinlich schockierendsten Moment der Staffel gesorgt. Weil sie gegenüber ihrem Ex Emanuell Weißenberger (31) beleidigend geworden war, hatte Max versucht, sie wegzuschieben. Das gefiel der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin allerdings gar nicht und sie gab dem Make Love, Fake Love-Boy eine Ohrfeige. Danach musste sich die Influencerin aus der Villa verabschieden. "Körperliche Gewalt hat bei 'Prominent getrennt' keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuell die Villa verlassen", verkündete die RTL-Produktion.

RTL Tommy Pedroni und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

