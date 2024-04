Daran scheitere die Liebe von Gerry Turner und Theresa Nist

Bahnte sich das Liebes-Aus bei dem The Golden Bachelor-Paar Gerry Turner und Theresa Nist etwa bereits an? Die beiden führten nach ihrer TV-Hochzeit im Januar eine Fernbeziehung, da Theresa weiterhin als Finanzberaterin in New Jersey arbeitet. Im Podcast "Dear Shandy" sprachen die TV-Persönlichkeiten bereits im März über die Herausforderungen, die damit einhergingen. "Ich arbeite weiterhin, das ist auf jeden Fall eine Hürde", erklärte Theresa. Sie habe niemals damit gerechnet, die Show zu gewinnen und deshalb ihre Zukunft umplanen zu müssen, führte sie aus. Auch für Gerry war die Situation schwierig. "Diese Hürde ist immer noch da und wir beschäftigen uns viel damit. Es ist etwas, womit wir uns organisieren müssen", äußerte er seine Meinung.

Gerry habe sich den Lebensabend mit seiner Partnerin anders vorgestellt, da er bereits im Ruhestand ist. "Ich arbeite schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich wollte Spaß haben und Abenteuer erleben. Die Wohnsituation ist eigentlich zweitrangig. Die Frage ist eher, wann wir losziehen können, um das Leben zu genießen", erklärte er. Theresa lernte bereits die Freunde ihres Mannes kennen – alle seien begeistert von ihr gewesen. "Als ich meine Freunde gesehen habe, haben alle geschwärmt und meinten: 'Theresa ist so nett, genießt sie ihre Zeit bei dir in Indiana?'", berichtete Gerry. Scheinbar nicht genug, um ihre Heimat hinter sich zu lassen.

Nach drei Monaten Ehe verkündete das Paar die Trennung. Der "The Golden Bachelor"-Star gab in der Show "Good Morning America" ein Statement ab: "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen." Theresa meldete sich via Instagram bei ihren Fans. "Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie du es geplant hast und das ist okay", hielt sie in ihrer Story fest.

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

