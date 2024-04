Darum saß Königin Letizia als Einzige bei Staatsbankett

Sie lässt sich wegen ihrer Fußschmerzen nicht von ihren Pflichten abhalten! Am Mittwoch lud das niederländische Königspaar seine spanischen Royal-Kollegen König Felipe (56) und Königin Letizia (51) zu einem prunkvollen Staatsbankett in Amsterdam ein. Wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen, begrüßten König Willem-Alexander (56) und Co. die rund 240 Gäste im Stehen, während Felipes Frau im Palast auf einem Stuhl saß. Dafür soll es einen medizinischen Grund geben, wie nun berichtet wird.

Laut der spanischen Zeitung El Mundo habe die 51-Jährige mit chronischer Metatarsalgie zu kämpfen. Bei der Erkrankung handelt es sich um Schmerzen an den Fußballen. Es heißt, dass Letizia an beiden Füßen unter der Krankheit leidet, zudem wurde bei ihr am rechten Fuß Mortons Neurom festgestellt, bei dem sich das Gewebe um einen der zu den Zehen führenden Nerven verdickt. Die Mittelfußerkrankung habe sie dem ständigen Tragen von High Heels zu verdanken.

Doch das war für Letizia kein Grund, die Einladung auszuschlagen. An dem Abend stand nämlich Niederlandes künftige Regentin, Prinzessin Catharina-Amalia (20), im Mittelpunkt. Die 20-Jährige sah in ihrem blauen Kleid, einem durchsichtigen Cape und ihrer funkelnden Tiara sehr edel aus und stahl den anderen Royals einfach mal die Show.

