Larsa Pippen und Marcus Jordan sind jetzt wieder zusammen!

So schnell kann es gehen: Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) sind wieder ein Paar! Der Real Housewives of Miami-Star und der Sohn von Michael Jordan (61) schlendern gemeinsam am Strand in Miami. Fotos von Paparazzi zeigen: Die beiden halten dabei Händchen und tauschen verliebte Blicke aus. In knappen Strandoutfits scheinen sie den Tag in der Sonne zu genießen. Zwar haben sich die beiden noch nicht zu dem Liebescomeback geäußert, hier sagen die Bilder aber wohl mehr als tausend Worte. Dabei setzte das Paar erst im März einen Schlussstrich unter die Beziehung.

Eine Quelle sprach mit Entertainment Tonight über das Liebes-Aus der einstigen Turteltauben. "Larsa hat erkannt, dass diese Beziehung einfach nicht das Richtige für sie ist, nachdem sie einige Zeit getrennt war und eine neue Show gedreht hat", packte der Informant aus. Die beiden hätten zu unterschiedliche Dinge im Leben gewollt. Auch bei Larsa selbst klang es ganz danach, als hätte sie mit der Beziehung abgeschlossen.

"Ich glaube, wenn man allein ist, vermisst man die Person wirklich, oder man merkt, dass es vielleicht doch nicht der richtige Mann ist, und das hat mir klargemacht, dass ich nicht glaube, dass er mein Typ ist", sagte sie offen in dem Podcast "Amy and T.J." "Ich denke einfach, dass wir auf einer anderen Reise sind und ich habe das Gefühl, dass ich dem treu bleiben muss, was ich bin, was ich tue und was er tut. Ich möchte, dass er glücklich ist", führte sie weiter aus. Einige Wochen der Trennung haben Larsa und Marcus offenbar erkannt, dass sie ohneeinander einfach nicht können.

Anzeige Anzeige

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch, dass Larsa Pippen und Marcus Jordan wieder ein Paar sind? Ja, ich freu mich für die beiden. Es geht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de