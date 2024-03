Larsa Pippen hat mit ihrem Ex Marcus Jordan abgeschlossen

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) nach nur etwa zwei Jahren getrennt haben. Wie die Real Housewives of Miami-Bekanntheit nun selbst verrät, war sie in den vergangenen Wochen sehr durch ihre Arbeit eingebunden – und in genau dieser Zeit habe sie gemerkt, dass Marcus nicht der perfekte Mann an ihrer Seite sei. "Ich glaube, wenn man allein ist, vermisst man die Person wirklich, oder man merkt, dass man vielleicht nicht mein Typ ist, und das hat mir klar gemacht, dass ich nicht glaube, dass er mein Typ ist", gibt die Beauty offen in dem Podcast "Amy and T.J." zu.

Dennoch betont die 49-Jährige, dass ihr Ex ein "großartiger Kerl" sei. "Ich denke einfach, dass wir auf einer anderen Reise sind und ich habe das Gefühl, dass ich dem treu bleiben muss, was ich bin, was ich tue und was er tut. Ich möchte, dass er glücklich ist", stellt Larsa außerdem in dem Gespräch mit den Hosts Amy Robach (51) und T. J. Holmes klar. Auf die Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus gibt die TV-Bekanntheit humorvoll zu verstehen: "Single and ready to mingle." Sie sei derzeit aber noch nicht bereit, sich wieder ins Datingleben zu stürzen.

Im Laufe ihrer Beziehung hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass sich Larsa und Marcus getrennt hätten. Ein Insider bestätigte schließlich vor wenigen Tagen das Liebes-Aus gegenüber Entertainment Tonight: "Larsa hat erkannt, dass diese Beziehung einfach nicht das Richtige für sie ist, nachdem sie einige Zeit getrennt war und eine neue Show gedreht hat." Sie wolle ab jetzt nach vorne schauen und sich darauf konzentrieren, "ihr Leben zu verbessern". Außerdem betont die Quelle: "Sie wollen einfach unterschiedliche Dinge vom Leben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Larsa öffentlich über ihren Ex redet? Ist doch nichts dabei, sie hat ja nichts Schlimmes gesagt. Na ja, ich würde es nicht so thematisieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de