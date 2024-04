So cool feierten Anya Taylor-Joy und ihr Mann Geburtstag

Anya Taylor-Joy (28) überraschte im vergangenen Jahr mit einer süßen Nachricht: Sie hat klammheimlich ihren Partner Malcolm McRae (30) geheiratet. Und dieser ist nicht nur auf dem Papier nun ihr Seelenverwandter – die beiden teilen sich sogar den Geburtstag. Am Dienstag erwischten Paparazzi das Paar beim Verlassen eines Hotels in New York. In legeren Jeans-Looks machten sich die zwei wohl auf dem Weg zu einer ihrer Geburtstagsaktivitäten. Während die 28-Jährige auf ein weißes Oberteil mit schwarzer Lederjacke setzte, kombinierte der Musiker seine Biker-Jacke mit einem schwarzen Rollkragenpullover.

Auf ihrem Instagram-Kanal gab die Hollywood-Beauty ihren Fans dann noch ein paar mehr Einblicke in ihren besonderen Tag. Das Pärchen zelebrierte sein Jubiläum nämlich in einer Break Bar, wo sie hemmungslos Gläser zerschmettert haben. In einem niedlichen Clip hielt die "The Menu"-Darstellerin diesen Moment fest. "Happy Birthday an uns", schrieb Anya zu ihrem Beitrag und versah den Post mit zwei Champagner-Flaschen.

Dass die beiden ihre Fans an so einem intimen Moment teilhaben lassen, ist ziemlich ungewöhnlich. Immerhin machten Anya und Malcolm um ihre Beziehung am Anfang ein ganz schön großes Geheimnis. Im Mai 2021 sind das erste Mal Bilder des Duos aufgetaucht – ihre Liebe offiziell bestätigt haben die beiden erst ein Jahr später mit einem süßen Insta-Post zum Valentinstag. Im vergangenen Jahr dann die große Überraschung: Nach ein paar Verlobungsspekulationen gab sich das Paar 2023 das Jawort.

ZapatA/MEGA Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy

