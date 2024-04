So stemmt Giuliano Lorenzo Hediger Boxkampf als Neu-Papa!

Giuliano Lorenzo Hediger muss gerade zwei Dinge unter einen Hut bekommen. Der Realitystar und seine Partnerin Ariel sind am 10. April zum ersten Mal Eltern geworden. Jedoch bleibt ihm derzeit kaum Zeit, sich an seine neue Rolle als Vater zu gewöhnen. Denn der einstige Love Fool-Kandidat wurde gerade erst als einer der 16 Teilnehmer verkündet, die sich für Fame Fighting Challenger in den Ring wagen. Daher muss Giuliano jetzt seine Zeit in die Vorbereitungen investieren. Gegenüber Bild erklärt er: "Ich arbeite 100 Prozent und trainiere so viel, wie ich kann, und gehe an meine Grenzen."

Wie es wohl Ariel damit geht, dass Giuliano aktuell hauptsächlich mit dem Boxen beschäftigt ist? Sie scheint damit klarzukommen. "Ich hoffe einfach, dass es sich lohnt", erzählt sie. Ihr Liebster nutze jede freie Sekunde, um sich optimal auf seinen Kampf vorzubereiten. Bei diesem wird die 20-Jährige ihn übrigens auch vor Ort unterstützen. Und was ist mit ihrer kleinen Tochter? "Wenn Giuliano kämpft, bleiben meine Freunde im Hotel mit dem Baby", erläutert Ariel.

Bekannt wurde das Reality-Pärchen in der ersten Staffel von "Love Fool", wo sie ihre Liebe testeten. In der Wiedersehens-Show verkündeten Giuliano und Ariel dann stolz, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Ankunft ihrer Kleinen machten die beiden dann auf Instagram öffentlich. Dort teilte Ariel einen niedlichen Schnappschuss der dreiköpfigen Familie und schrieb: "Heute ist mein Geburtstag und du hast mir den schönsten Teddybären der Welt geschenkt!" Die Geburt ihres Babys sei aber ziemlich kompliziert gewesen, gibt sie gegenüber Bild zu. Darüber hinaus sei die Kleine auch noch vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Aber: "Giuliano war immer an meiner Seite und hat mich unterstützt."

RTL "Love Fool"-Kandidaten Giuliano und Ariel

Instagram / https://www.instagram.com/_ariel__61/ Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger, 2024

