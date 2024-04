Das sind Travis' Favoriten auf Taylor Swifts neuem Album!

Travis Kelce (34) ist nicht nur dafür zu beneiden, dass er so viel Zeit mit Taylor Swift (34) verbringen darf. Er hat den Fans noch etwas anderes voraus. Während diese sehnlichst auf das neue Album warten, durfte der Footballspieler sich "The Tortured Poets Department" bereits anhören! Gegenüber Page Six offenbart eine Quelle, dass Travis "alles liebt, was er gehört hat." Zwei Songs sollen es ihm besonders angetan haben: "Down Bad" und "Ioml". Schon im Februar gab er während einer Pressekonferenz zu, einen Teil des Albums zu kennen: "Es ist unglaublich. Ich kann es kaum abwarten, sie die Welt aufrütteln zu sehen, wenn das Album endlich erscheint."

In den 17 neuen Songs soll es vor allem um Taylors Trennung von Joe Alwyn (33) gehen. Auch der Titel des Albums deutet wohl darauf hin, denn Freunden zufolge soll ein Gruppenchat des Schauspielers einen ähnlichen Namen tragen. Im vergangenen Monat teilte aber eine Quelle gegenüber Us Weekly mit, dass die "Anti-Hero"-Interpretin auch zwei Lieder über Travis geschrieben haben soll. "Sie haben mit ihrer Liebesgeschichte zu tun und wie sie sich in ihn verliebt hat. [...] So wie viele Menschen Tagebuch schreiben, schreibt Taylor Liedtexte. Ihre Beziehung zu Travis hat sie inspiriert", heißt es.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail behauptete, wisse Travis, worum es in den Songs gehe, da er und Taylor über das Album gesprochen haben. Ob er ein Problem damit hat, dass sich das Album größtenteils um ihre Ex-Beziehung dreht? Ganz und gar nicht! "Er versteht, dass dies einen wesentlichen Teil dessen ausmacht, was sie zu der Person und Künstlerin macht, die sie ist. Er hat keineswegs vor, die Richtung, die sie einschlägt, zu durchkreuzen", erklärte die Quelle. Was den Sportler aber nerven könnte: Der Inhalt der neuen Platte seiner Freundin wurde nur einen Tag vor dem offiziellen Release-Termin geleakt.

Travis Kelce und Taylor Swift

Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

