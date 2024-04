Dieses Paar gewinnt den Discofox-Marathon bei "Let's Dance"!

In der siebten Liveshow von Let's Dance geht es wieder heiß her – denn der Discofox-Marathon steht an! Diese Challenge ist für die Promis und Tanzprofis eine Möglichkeit, Extrapunkte zu erhalten. Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Neun Minuten lang fegen sie zu einem Partysong übers Parkett und packen dabei ihre besten Dance Moves aus. Das Paar, das bis zum Schluss durchhält und dabei die beste Performance hinlegt, ergattert zehn zusätzliche Punkte! Die Jury ist sich einig: Am besten hat ihnen die Tanzleistung von Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) gefallen.

Zuerst mussten Tony Bauer (28) und Anastasia Stan das Tanzparkett räumen. Runde um Runde leerte sich die Tanzfläche, bis nur noch Massimo, Lulu, Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) übrig geblieben sind. Am Ende wurden Lulu und Massimo zu den "Königen des Discofox" gekrönt und konnten die zehn Extrapunkte abstauben. Die Fans können die Entscheidung der Jury jedoch nicht wirklich verstehen. "Die Jury muss mir bitte einmal die Kriterien hier erklären, denn es macht überhaupt keinen Sinn", wetterte ein Zuschauer bei X. Und auch ein anderer Fan fand andere Paare wohl besser: "Die Jury will also Lulu retten, obwohl sie permanent außer Takt ist. Das ist schon peinlich."

Dass Tony und Anastasia bei dem Special am schlechtesten abschneiden, hätten die Fans wohl nicht erwartet. Bereits bei ihrer Contemporary-Darbietung konnten sie nur 19 Punkte ergattern – und konnten somit nicht an ihre Erfolge der vergangenen Shows anschließen. In einer der ersten Liveshows bekam Tony noch die erste Zehnerkelle der Staffel und entwickelte sich seither zu einem der Jury- aber auch Zuschauerlieblinge.

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

