Kim Kardashian präsentiert sich ganz natürlich ohne Make-up!

Kim Kardashian (43) zeigt sich ihren Fans von einer erfrischend natürlichen Seite! Die Skims-Gründerin lässt ihre Follower aktuell an einer Beauty-Session teilhaben. Auf dem Instagram-Account des The Kardashians-Stars ist ein Schnappschuss zu sehen, der die Mutter von North West (10) ohne aufwendigen Make-up-Look zeigt. Die Schönheit wird abgelichtet, während sie sich eine Gesichtsmaske auftragen lässt. "Gesichtspflege!", kommentiert Khloé Kardashians (39) Schwester ihren Beitrag im Netz.

Die Nutzer der Social-Media-Plattform sind besonders begeistert von der Natürlichkeit der Beauty. "Hautpflege sah noch nie so heiß aus!", schwärmt ein Bewunderer in der Kommentarspalte des Posts und ein weiterer lobt Kim: "Du bist immer so wunderschön!" Zudem schreibt ein User: "Einfach wieder atemberaubend!" Allerdings bekommt die 43-Jährige auch etwas Kritik für das Bild und es heißt unter anderem: "Du musst nicht jedes Bild veröffentlichen, das du machst, Kim!"

Die Schwester von Kylie Jenner (26) teilt regelmäßig neuen Content auf der Onlineplattform. Daher ist es keine Seltenheit, dass sie nicht nur Lob, sondern auch Hate über sich ergehen lassen muss. Zuletzt sorgte beispielsweise eines ihrer Fotos mächtig für Verwunderung. Auf einem Bild, auf dem die Unternehmerin lasziv vor einem Tesla posiert, fiel aufmerksamen Fans vor allem ein Detail auf: Ihr Finger sah unnatürlich groß aus. Prompt wurde Kim vorgeworfen, sie habe an dem Bild herumgepfuscht. Diese Anschuldigungen ließ Kanye Wests (46) Ex jedoch unkommentiert.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Wie findet ihr es, dass sich Kim ohne Make-up zeigt? Klasse! Sie ist eine natürliche Schönheit. Na ja. Ich finde, dass sie geschminkt viel schöner ist. Ergebnis anzeigen



