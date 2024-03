Photoshop-Fail? Kim Kardashians Post sorgt für Verwirrung

Kim Kardashian (43) sorgt gerne für Aufsehen – wobei der jüngste Zwischenfall wohl weniger geplant sein dürfte. Gekonnt lasziv posiert der The Kardashians-Star in einem aktuellen Instagram-Post in enger Lederhose und im kurzen Top vor einem Tesla-Truck. Umgeben von Nebel sind es jedoch nicht ihre Kurven, die bei ihrer Community für jede Menge Gesprächsstoff sorgen. Vielmehr scheint den Fans der ungewöhnlich große Finger der Beauty ins Auge zu stechen. Prompt sieht sich Kim daraufhin mit Photoshop-Vorwürfen konfrontiert. "Was ist mit deinem Finger passiert?", fragt ein verwirrter Fan unter dem Beitrag.

Obwohl die 43-Jährige mit ihrem aktuellen Post ungewollt für ordentlich Aufmerksamkeit sorgt, könnte hinter ihrem unproportional wirkenden Körperteil auch ein ganz anderer Grund als eine misslungene Bildbearbeitung stecken. In den zahlreichen Kommentaren merkt ein User an, dass Kims Finger genauso gut noch immer bandagiert sein könnte. Denn erst zur Pariser Fashion Week versetzte die vierfache Mutter ihre Fans in Sorge, als sie sich erstmals mit ihrem bandagierten Finger im Netz zeigte. Auf dem Social-Media-Post war bereits deutlich zu erkennen, dass Zeige- und Mittelfinger ihrer linken Hand mit einem Verband versehen sind. Welche Verletzung sie sich zuvor zugezogen hatte und wie diese zustande gekommen war, verriet die TV-Bekanntheit jedoch nicht.

Doch das war nicht das einzige Detail gewesen, mit dem sie ihre Follower in Aufruhr versetzt hatte. In dem Schnappschuss war Kim nur mit einem langen Pelzmantel und einer Strumpfhose bekleidet gewesen, wobei ihr Oberkörper vollends nackt geblieben war. Prompt hatten sich deshalb die Kommentare gehäuft, die sie mit Ex Kanye West (46) aktueller Frau Bianca Censori (29) verglichen hatten. "Inspiriert von Censori", hatte ein User geschrieben.

Kim Kardashian, Realitystar

Kim Kardashian, Realitystar

