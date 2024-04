Preise und Co.: So ist es beim Coachella-Festival wirklich!

Jennifer Saro (28) verrät, wie es auf dem Coachella war! Das beliebte Festival findet derzeit in Kalifornien statt und lädt alle möglichen Promis zu sich ein. Neben den krassen Musik-Acts spielen auch immer die Looks eine große Rolle. Promiflash hakte bei der einstigen Bachelorette nach, wie es für sie am ersten Coachella-Wochenende war! "Es war eine coole Erfahrung und L.A., Palm Springs beziehungsweise Kalifornien sind megaschön! Allerdings finde ich das Coachella einfach overhyped und das Geld überhaupt nicht wert", gibt Jennifer ehrlich zu. Was wohl viele, die noch nie auf dem Festival waren, auch nicht wissen: "Es ist einfach so was von kalt abends!"

Weiter führt die Mama eines Sohnes aus, dass es neben der Musik auch viel um die Festivalbesucher selbst geht. "Beim Coachella geht es, denke ich, eher um sehen und gesehen werden, es ist auf jeden Fall kein Festival, wo man nur wegen der Musik hingeht – aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann sich auch schön anziehen und trotzdem an der Musik interessiert sein", erklärt Jennifer. Festivalbesucher sollten auch auf keinen Fall einen schmalen Geldbeutel mitbringen: Denn die Preise für das Promi-Event haben es in sich! "Ein Getränk mit Alkohol liegt bei crica 20 Euro, Red Bull circa sechs Euro und für Pommes habe ich 18 Euro bezahlt", berichtet die Influencerin.

So oder so scheint Jennifer das Coachella jedenfalls genossen zu haben. Auf ihrem Instagram-Profil ließ die Beauty ihre Fans an dem Trip teilhaben und zeigte einige Highlights. Auch stylishe Outfits präsentierte die 28-Jährige und begeisterte damit ihre Follower. "Du sahst einfach jeden Tag so krass aus" oder "Wow, du siehst unfassbar aus", kommentierten etwa zwei Fans ihre Postings.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Palm Springs 2024

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro im Januar 2024

