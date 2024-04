Trennungsgrund? Darüber stritten Gerry Turner und Theresa

Gerry Turner und Theresa Nist waren sich in vielen Dingen nicht einig gewesen! Vergangene Woche verkündeten der Golden Bachelor und seine Frau, dass sie sich getrennt haben. Das Ehe-Aus wirft immer noch Fragen auf, da die zwei sehr glücklich gewirkt hatten. Doch es hatte offenbar Themen gegeben, bei denen das Ex-Paar nicht einer Meinung gewesen war, wie Theresa in einem Interview vor der Trennung verriet. "Ich arbeite immer noch, das ist also die Hürde", erklärte sie im März im "Dear Shandy"-Podcast.

Das scheint also ein Streitpunkt in ihrer Beziehung gewesen zu sein. Wie Us Weekly berichtet, hatte Gerry bezüglich der Arbeit seiner Liebsten Bedenken gehabt. "Ich denke, der schwierige Teil ist, dass ich zur Show ging, um meine Partnerin zu finden, und ich bin schon lange im Ruhestand. Ich wollte Spaß [und] Abenteuer. Ich wollte [Dinge] tun", erklärte er. Denn im Gegensatz zu Gerry hatte Theresa ihre Stelle nicht aufgegeben und sich während der Zeit bei "The Golden Bachelor" lediglich eine kleine Auszeit vom Berufsleben genommen, um anschließend wieder arbeiten zu können.

Am Freitag gaben die TV-Bekanntheiten die Neuigkeiten bekannt. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", erklärte Gerry in der Show "Good Morning America". Trotz alldem sollen sie sich gut verstehen.

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

