Fast 50: Hat Sarah Paulson ein Problem mit dem Älterwerden?

Im Gespräch mit Interview Magazine spricht die Schauspielerin Sarah Paulson (49) offen über ihr Alter und das Älterwerden an sich. Mitten im Interview gibt sie ihr Alter an – und während ihr Gesprächspartner, der ebenfalls 49-jährige Pedro Pascal, behauptet, er sei "nicht glücklich", sein Alter zu erwähnen, äußert sich die American Horror Story-Darstellerin zu der Thematik: "Nun, da ich mir zu diesem Zeitpunkt nichts ins Gesicht spritze, kann ich mir vorstellen, dass jeder weiß, dass ich 49 bin." Sie sei nicht bereit, sich einer Schönheitsoperation oder anderen verjüngenden Prozeduren zu unterziehen und sehe an sich davon ab.

Momentan tritt die 49-Jährige am Broadway in dem Stück "Appropriate" auf. Sie glaubt, dass ihre aktuelle Rolle in dem Stück sie schneller altern lassen würde. "Wenn es etwas gibt, das mich schnell altern lässt, dann ist es die Rückkehr ans Theater", verrät sie und ergänzt: "Manchmal stehe ich hinter der Bühne [...] und denke: 'Wow, ich mache diese Gesichtsausdrücke mehrmals am Tag, den ganzen Tag lang, monatelang. Ich hatte noch nie diese Falten zwischen meinen Augenbrauen.'" Sie ist sich sicher, dass die Falten auch nach Beendigung des Stücks bleiben würden.

Sarah ist seit 2015 mit der Schauspielerin Holland Taylor (81) liiert. Ein Jahr nachdem sie sich ineinander verliebt hatten, machten sie ihre Beziehung öffentlich. Aufgrund des Altersunterschieds von über 30 Jahren mussten sich die beiden Frauen bereits häufiger Kritik aussetzen. "Ich bin verliebt, und die Person, die ich liebe, ist Holland Taylor", betonte Sarah gegenüber der New York Times und fügte hinzu: "Wenn meine Lebensentscheidungen darauf basieren müssten, was von der Gesellschaft erwartet wird, würde ich mich wie in einer Zwangsjacke fühlen."

Sarah Paulson bei einer Premiere, Mai 2023

Holland Taylor und Sarah Paulson bei der Second-Stage-Theater-Gala im November 2023

