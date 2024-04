Outet sich Taylor Swift jetzt etwa selbst als Alkoholikerin?

Taylor Swift (34) dürfte noch total in Partystimmung sein, denn vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department". Ob zu diesem besonderen Anlass wohl der ein oder andere Tropfen Alkohol zu viel geflossen ist? Abwegig ist das nicht! Im Eröffnungstrack "Fortnight" steigt Taylor nämlich direkt mit der Zeile "Ich sollte weggeschickt werden, aber sie haben vergessen, mich zu holen" ein und singt weiter "Ich war ein funktionierender Alkoholiker". Will der Mega-Star damit etwa sagen, dass er an einem Alkoholproblem gelitten hat? Oder macht Taylor mit der Zeile einfach nur von ihrer künstlerischen Freiheit Gebrauch?

In letzter Zeit wurde die "Cruel Summer"-Interpretin das ein oder andere Mal dabei beobachtet, wie sie sich mit ihrem Liebsten Travis Kelce (34) einen Drink gönnte – und das, obwohl die Blondine mit den roten Lippen erst im Dezember 2023 gegenüber Time bekannt gab, dass sie mit Hinblick auf ihre "The Eras"-Tour eine Alkoholpause eingelegt habe. "Wenn ich diese Show mit einem Kater mache, dann möchte ich nicht wissen, wie die Welt reagiert", witzelte sie herum. Aktuell macht Taylor sowieso eine Verschnaufpause und setzt ihre Tour erst im Mai fort.

Den Song "Fortnight" hat die 34-Jährige offensichtlich nicht allein gesungen! Sie bekam musikalische Unterstützung von Rapper Post Malone (28), der aus dem Schwärmen über die Zusammenarbeit mit Taylor gar nicht mehr herauskommt. "Es passiert nur einmal, dass jemand wie Taylor Swift auf diese Welt kommt. Ich bin überwältigt von deinem Herzen und deinem Verstand und fühle mich mehr als geehrt, dass man mich gebeten hat, dir bei deiner Reise zu helfen", schrieb der "Circles"-Interpret auf Instagram.

Taylor Swift, 2024

Taylor Swift und Post Malone

