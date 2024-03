Natascha Ochsenknechts Bruder wurde zu Haftstrafe verurteilt

Sie macht aktuell eine schwierige Zeit durch. Hinter Natascha Ochsenknechts (59) Familie liegen turbulente Wochen: Mitte Februar hatte ihr Sohn Jimi Blue (32) klargestellt, dass er sich nicht als freiwilligen Erzeuger seiner Tochter Snow Elanie (2) sieht. Mit dem Statement sorgte der Schauspieler für ziemlich viel Aussehen. Doch nun muss Natascha einen weiteren Rückschlag verkraften: Ihr jüngerer Bruder Ingo droht eine Gefängnisstrafe!

Wie Bild erfahren haben will, soll Ingo Robin Wierichs zu einer Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden sein. Gegen den 57-Jährigen stehen schwere Vorwürfe im Raum: Der Fotograf soll seine Ex-Freundin unter anderem nach einer Auseinandersetzung im Skiurlaub in einer Hütte eingesperrt und mit einem Messer bedroht haben. Zudem soll er diese heftig mit einem Kissen attackiert haben, als sie den Geschlechtsverkehr verweigerte. Darüber hinaus soll der Bruder von Natascha persönliche Fotos seiner Ex unerlaubt im Internet zum Verkauf angeboten haben.

Das letzte Wort ist in dem Fall allerdings noch nicht gesprochen. Denn: Ingo habe bereits Berufung gegen das Gerichtsurteil eingelegt. "Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Berufungsverhandlung ist bereits terminiert", schildert ein Pressesprecher des Oberlandgerichts in München gegenüber dem Blatt.

