Im Geheimen: Fürst Albert und Charlène besuchen Deutschland

Die monegassischen Royals machen einen Tagestrip nach Hamburg. Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) werden Deutschland einen Besuch abstatten, doch dabei handelt es sich nicht um ein offizielles Event. Bild berichtet, dass das Ehepaar per Privatjet von Monaco aus in die Hansestadt reisen wird. Die zwei werden am Geschäftsfliegerzentrum des Flughafens empfangen. Anschließend werden Charlène und Albert per Polizeischutz zu ihrem Termin eskortiert. Noch am selben Tag sollen sie abreisen und die Heimreise antreten.

Nachdem es geheißen hatte, dass das Fürstenpaar in einer Ehekrise stecken würde, äußerte sich der 66-Jährige zu den Gerüchten. Ende März gab Albert der Illustrierten Paris Match ein Interview und schilderte: "[Charlène] war auch sehr betroffen und traurig über einige Dinge, die in den Medien veröffentlicht wurden." Er und seine Frau hätten sich die ganze Zeit über "gegenseitig unterstützt". Die gebürtige Südafrikanerin wolle wieder vermehrt öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen: "Sie möchte sich noch mehr engagieren."

Doch das war nicht immer der Fall: Die 46-Jährige hatte im Herbst 2022 mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weswegen sie sich zurückzog, in eine Klinik musste und sogar von ihrer Familie getrennt war. In einem Interview im Dezember 2022 erklärte Charlène, dass sie auf dem Weg der Besserung sei. Seit ihrer Pause sieht man die zweifache Mama immer öfter in der Öffentlichkeit.

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Juli 2022

Getty Images Fürstin Charlène im Dezember 2023

