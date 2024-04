Pretty in Pink: Herzogin Sophie verzaubert in hübschem Kleid

Herzogin Sophie (59) hat ein Händchen für Mode! Auf Fotos, die dem Magazin OK! vorliegen, kann man die Frau von Prinz Edward (60) vor dem berühmten Abbey Road Studio sehen. Dort fand ein Event der Wohltätigkeitsorganisation Orbis UK statt, an dem Sophie als eine der globalen Botschafterinnen teilnahm. In ihrem knöchellangen, neon-pinken Kleid brachte sie alle zum Staunen – besonders weil das Kleid einen Schlitz im Rock hatte, der bis zum Oberschenkel ging! Das recht auffällige Kleid kombinierte sie mit dezenten, beigefarbenen Schuhen und einer einfachen Handtasche.

Die coole Robe von Herzogin Sophie ist allerdings nicht der einzige Grund, warum ihr Auftritt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Auch der Ort des Geschehens ist eine Erwähnung wert! Immerhin handelt es sich um Englands berühmtestes Tonstudio, in dem nicht zuletzt die Beatles ihre erfolgreichsten Songs aufgenommen hatten. Vor dem Gebäude entstand auch das kultige Album-Cover ihrer Platte "Abbey Road", auf dem die Band von links nach rechts über einen Zebrastreifen läuft. Zu Ehren des historischen Ortes ließ auch Herzogin Sophie es sich nicht nehmen, wie die Rockstars über die Straße zu laufen. Auf den vorliegenden Bildern kommt sie dem Original schon erstaunlich nah.

Wie wichtig Sophie für das britische Königshaus ist, zeigten wohl auch die letzten Wochen: Prinzessin Kate (42) machte kürzlich ihre Krebserkrankung publik. Sophie sei laut der Royal-Expertin Claudia Joseph aber eine große Stütze für die dreifache Mutter. "Ich bin sicher, dass Sophie durch Kates Krebserkrankung eine Quelle der Stärke geworden ist und am Telefon immer für sie da ist", äußerte sich die Journalistin gegenüber Fabulous.

Victoria Jones-Pool/Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward vor dem Buckingham Palast, April 2024

Getty Images Gräfin Sophie und Herzogin Kate im Juni 2022

