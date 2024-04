Taylor Swift bricht mit neuem Album ihren eigenen Rekord!

An Taylor Swift (34) kommt aktuell niemand vorbei! Vor nicht einmal einer Woche erschien ihr Album "The Tortured Poets Department". Nun hat die Sängerin mit ihrem Longplayer einen neuen Streaming-Rekord aufgestellt. "'The Tortured Poets Department' von Taylor Swift wurde am 22. April 2024 zum meistgestreamten Album auf Spotify in einer einzigen Woche. Das Album hat seit seiner Veröffentlichung die Marke von einer Milliarde Streams überschritten", gibt die Streaming-Plattform Spotify in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Damit knackt die Musikerin ihren eigenen Rekord. Ihr vorheriges Album "Midnights", welches im Oktober 2022 erschien, erhielt damals innerhalb der ersten Woche etwa 700.000 Streams.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Taylor zwei weitere Spotify-Rekorde gebrochen. Am Tag der Album-Veröffentlichung wurde ihre neue Musik so oft gestreamt wie noch bei keinem anderen Künstler zuvor. Auch ihre neue Single "Fortnight" erzielte an einem einzigen Tag mehr Streams als jeder andere Song zuvor. Damit wurde die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin zur meistgestreamten Künstlerin innerhalb von 24 Stunden. Ob Taylor sich auch Platz eins in den offiziellen Charts sichern kann, bleibt abzuwarten – aktuell scheint sie aber sehr gute Chancen dafür zu haben.

Taylors Streaming-Erfolg ist noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass ihr Album kurz vor der Veröffentlichung geleakt wurde. Im Netz kursierte zeitweise ein Google-Drive-Link, über den sich Fans die neuen Songs schon anhören konnten. Der Leak löste bei vielen Swifties Empörung aus. "Wenn du dir 'The Tortured Poets Department' anhörst, bevor es offiziell veröffentlicht wird, bist du kein echter Fan. Ein echter Fan respektiert Taylors Arbeit, und das ist massiv respektlos", schrieb beispielsweise ein wütender Fan auf X.

