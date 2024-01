Unter Druck: Der Jahreswechsel macht Jill Lange zu schaffen

So hat sie sich das nicht vorgestellt! Jill Lange (23) ist bekannt durch ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten wie unter anderem Are You The One – Reality Stars in Love und Ex on the Beach. Auch als Influencerin hält sie ihre Follower mit regelmäßigen Beiträgen auf dem neuesten Stand. Doch genau das macht ihr jetzt offenbar zu schaffen: Jill gibt ehrlich zu, dass sie sich zum Jahresanfang von den sozialen Medien unter Druck gesetzt fühlt.

Jedes Jahr im Januar überschlägt sich die Social-Media-Welt mit Vorsätzen für das neue Jahr. Jill fühlt sich davon unter Druck gesetzt, was sie in einem aktuellen Instagram-Post thematisiert. "Ich glaube, man sollte für eine Veränderung nicht auf das neue Jahr warten, sondern kann jeden der 365 Tage im Jahr nutzen, um etwas zu verändern oder sich vorzunehmen", positioniert sich die 23-Jährige klar zum Thema Vorsätze.

Dass Veränderungen für Jill kein Datum benötigen, bewies sie spätestens im vergangenen Jahr. Nach der Trennung von Lars Maucher (27) nahm sie sich eine Auszeit und ging auf eine Selbstfindungsreise. Lange schien die Beauty nicht traurig gewesen zu sein: Auf Bali öffnete Jill ihr Herz erneut und lernte ihren vermeintlichen Seelenverwandten kennen.

Instagram / jill_langee/ Jill Lange lächelt

Instagram / jill_langee Jill Lange im Oktober 2023 auf Bali

Instagram / jill_langee Jill Lange posiert mit Nathan im Oktober 2023

