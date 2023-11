Promi-Büßen unfair geschnitten? Yvonne Woelke ist sauer!

Yvonne Woelke (41) fühlt sich ungerecht behandelt! Dank ihrer angeblichen Affäre mit Peter Klein (56) beherrscht die Schauspielerin seit Monaten die Schlagzeilen. Auch bei Das große Promi-Büßen kam das Thema auf den Tisch – und die Blondine wurde nicht nur mit ihrem Fehler, sondern auch ihrer Erzfeindin Iris Klein (56) konfrontiert. Nach der Ausstrahlung meldet sich Yvonne jetzt zu Wort: Sie ist sauer!

In der ersten Folge der Realityshow musste Yvonne eine Menge Kritik einstecken. Neben Iris wurde sie auch von Moderatorin Olivia Jones (53) ziemlich runtergemacht. Via Instagram lässt sie ihrem Frust freien Lauf. "Ich habe so viel gesagt, ich habe komplett die ganze Wahrheit gesagt und es wurde einfach nicht gezeigt. Es wurde alles rausgeschnitten", beschwert sie sich. Der Grund für den fiesen Schnitt liegt für Yvonne auf der Hand: "Weil diese Hexe einfach mal ihre Plattform bekommen hat!" Iris sei mit Olivia befreundet – und sei deshalb bevorzugt worden.

Die Berlinerin will sich aber dennoch nicht unterkriegen lassen: "Wenn Promi-Büßen vorbei ist, dann mache ich nochmal ein Statement und dann will ich mit dieser Lügenbaronin, mit dieser Hexe nichts mehr zu tun haben!" Was denkt ihr über ihren Frust? Stimmt unten ab.

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

