Kurz angebunden? Prinz Harry begrüßt jubelnde Fans in London

Aktuell sorgt Prinz Harry (39) wieder für Aufsehen – diesmal jedoch nicht im negativen Sinne. Denn statt mit Buhrufen wird der Royal bei seinem öffentlichen Auftritt in London im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games mit tobendem Applaus empfangen. Laut Mirror will Lippenleser Jeremy Freeman wissen, was der Rotschopf sagte, als er die St. Paul's Cathedral nach einem Gottesdienst verließ. Als er sich zu seinem Auto umdrehte, meinte Harry laut dem Experten: "Ok, danke, bye bye, danke, Leute." Neben einem "Schön, dich kennenzulernen", soll er einem wartenden Fan, der versuchte, ein Gespräch mit ihm anzufangen, "Pardon... oh wirklich" entgegnet haben.

Dass der 39-Jährige vielleicht etwas kurz angebunden wirkte und anschließend einen schnellen Abgang hinlegte, schien die zahlreichen Menschen vor der Kirche jedoch nur wenig gestört zu haben. Stattdessen bejubelten sie den entfremdeten Royal-Spross immer wieder und riefen ihm liebevoll "Wir lieben dich, Harry" zu. Ob Harry selbst oder sein Team der Grund für den kurzen Auftritt war, ist ungewiss. Jedoch schien er seinen überraschend positiven Empfang in seiner einstigen Heimat sichtlich genossen zu haben. Mehrere Aufnahmen zeigten ihn freudestrahlend, während er dem britischen Volk fleißig die Hände schüttelte und das ein oder andere – wenn auch nur kurze – Pläuschchen mit ihnen hielt.

Obwohl Harry sich augenscheinlich alles andere als unwohl in seinem gewohnten Umfeld zu fühlen schien, soll er bereits wieder die Heimreise in die USA angetreten haben. Das zumindest ließ ein Bericht von Hello! zuletzt verlauten. Angeblich plane der zweifache Vater eine Reise nach Nigeria, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) antreten wird. David Wiseman, ein Freund und Mitarbeiter des Royals, erklärte dazu: "Wir werden die nächsten Tage in Nigeria verbringen, um die Fortschritte zu sehen, die beim Aufbau und der Entwicklung der sportlichen Rehabilitation erreicht wurden."

Getty Images Prinz Harry in London

Getty Images Prinz Harry, 2024

