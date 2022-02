Nadine Klein (36) musste schon Schlimmes durchstehen. Die einstige Bachelorette ist mittlerweile ziemlich glücklich mit ihrem Partner Tim Nicolas. Letztes Jahr gaben sie sich sogar im kleinen Kreis das Jawort! Nun plant sie eifrig die große Nachfeier ihrer Hochzeit. Doch in ihrer Vergangenheit machte die Influencerin nicht allzu gute Erfahrungen in der Liebe: Jetzt erzählte Nadine von ihrem toxischen Ex-Freund.

Die Fans der 36-Jährigen baten sie in ihrer Instagram-Story, über toxische Beziehungen zu sprechen. Neben vielen Ratschlägen packte Nadine da auch über ihre eigenen Erlebnisse aus. "Ich wurde am Schluss auch nur noch beleidigt und mir wurde gedroht [...], ich wurde um Geld geprellt [...] und er hat damit geprahlt (auch vor Fremden), dass er mein Handy gehackt hat", berichtete sie von ihrem Ex-Freund. Am Ende entschied sie sich aber, den Schlussstrich zu ziehen: "Zu gehen war damals der einzig gesunde Rest-Instinkt, der mir geblieben ist."

Umso glücklicher ist die TV-Bekanntheit nun, in ihrem Mann die große Liebe gefunden zu haben. Erst kürzlich schwärmte Nadine im Promiflash-Interview, wie toll die standesamtliche Trauung war: "Das ist mit Worten kaum zu beschreiben, dieser Tag war Glücksgefühle und Emotionen pur."

