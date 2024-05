Jamie Foxx macht für seine Gesundheit Schluss mit Partys

Jamie Foxx (56) kämpfte in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen. Nun möchte der Schauspieler offenbar seine Lebensweise umkrempeln. Dafür soll er seine Vorliebe für wilde Partynächte wohl hinter sich lassen. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Radar Online. "Jamie war für lange Zeit ein großer Partylöwe, aber er ist bereit, diese Zeiten hinter sich zu lassen", plaudert die Quelle aus und merkt an: "Er weiß jetzt, dass er ein für alle Male gesund werden muss!"

Laut dem Informanten habe Jamie nicht nur seine Feiergewohnheiten abgelegt – sogar seine Ernährung soll der Komiker umgestellt haben. "Er hat die schlechten Einflüsse aus seinem Umfeld verbannt und seine Esskultur wirklich auf Vordermann gebracht!", heißt es ferner. Zudem soll der 56-Jährige mit Meditationsübungen begonnen haben. Eine bewusste Lebensweise sei ihm besonders wichtig.

Der Grund für diese Umstellung ist ein Vorfall, der sich vor rund einem Jahr ereignete. Damals brach der "Gesetz der Rache"-Darsteller während der Dreharbeiten zu einem Film zusammen. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Genauere Details veröffentlichte Jamie bislang nicht. Angeblich soll er einen Schlaganfall erlitten haben. "Alle wollen wissen, was passiert ist und ich werde euch sagen, was passiert ist. Aber ich muss es auf meine Art und Weise tun!", verkündete der Hollywoodstar gegenüber Variety.

