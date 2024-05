"Bereicherung": Prinzessin Beatrice unterstützt die Royals

Die vergangenen Monate verliefen ziemlich holprig für die britischen Royals. Wegen König Charles (75)' und Prinzessin Kates (42) Krebserkrankungen fallen gleich zwei Royals weg, die sonst den künftigen königlichen Pflichten nachkommen würden. Wie mehrere Insider gegenüber Daily Mail verraten haben, möchte der englische König deswegen die Hilfe von anderen Familienmitgliedern in Anspruch nehmen. "Er möchte frisches Blut einbringen und setzt dabei vor allem auf Beatrice (35), aber auch auf Eugenie (34). Er findet, dass sie zu einer sehr vernünftigen, liebenswerten jungen Frau herangewachsen ist. Sie könnte eine echte Bereicherung sein", erklärt die Quelle.

Das Besondere daran? Prinzessin Beatrice gehört nicht zu den hauptamtlichen Mitgliedern der royalen Familie. Deswegen darf sie eigentlich keine amtlichen Aufgaben im Namen der Krone wahrnehmen. Doch der königliche Kalender soll laut dem Insider prall gefüllt sein – es stehen mehrere Events wie Gartenpartys, ein Staatsbankett, eine Militärparade und das Treffen eines Ritterordens an. Außerdem soll der Kaiser von Japan im nächsten Monat im Buckingham Palace empfangen werden! Dafür wird Unterstützung benötigt. "Beatrice und Eugenie helfen, wo sie können. Es war ihnen immer klar, dass sie nicht im Dienst der Krone stehen, aber sie erfüllen gerne die erforderlichen Aufgaben", weiß der Insider.

Schon zu Zeiten von Queen Elizabeth II. (✝96) durfte Beatrice "auf Einladung der Königin" an manchen amtlichen Events teilnehmen. Im Jahr 2021 wohnte sie der Tradition des Maundy Money bei und teilte an der Seite der Königin geprägte Münzen aus. Auch die Fans des königlichen Hauses dürften sich über Prinzessin Beatrice freuen. Denn die Britin begeisterte in den vergangenen Monaten öfter – nicht zuletzt mit ihrem Sinn für Mode. Wie die Quelle erwähnt: "Die Fans vermissen das glamouröse Königshaus von früher. Beatrice' Stil war einst etwas altbacken, aber heute ist sie selbstsicher und modisch. Sie sieht gut in Fotos aus."

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Prinz Harry

