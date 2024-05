Nach Julian-Trennung: Tanja Makarić hofft auf große Liebe

Tanja Makarić (27) hat den Glauben an die Liebe nicht verloren! Die einstige Schwimmerin macht jetzt in ihrer Instagram-Story deutlich, dass sie sich von der Trennung von Julian Claßen (31) nicht unterkriegen lässt. "Ich bin in den vergangenen Jahren zur Romantikerin geworden, das war ich davor gar nicht", betont die Influencerin und fügt hoffnungsvoll hinzu: "Ich glaube an Seelenverwandte, auf jeden Fall! Wenn irgendwann irgendwas zurückkommt, dann gehört es dir – und wenn nicht, dann sollte es nicht sein." Zudem sei sie ein großer Fan von "ultrakrassen Liebesfilmen" und deren Handlungen. "Und ich glaube daran, dass das auch mir mal passiert", träumt Tanja.

Allerdings will sie sich nach dem Ende der Beziehung erst einmal auf sich selbst konzentrieren – und das auch aus einem guten Grund! Tanja erklärt auf der Fotoplattform ihre Sichtweise auf die Zeit nach einer Trennung: "Ich finde das ganz schlimm, wenn man sich nicht erst mal weiterentwickelt und an sich arbeitet." Dieser Prozess sei für sie persönlich "ganz, ganz wichtig".

Ende März gab Julian das Liebes-Aus offiziell auf der Social-Media-Plattform bekannt. Den Grund für das Ende der Beziehung behalten sowohl der zweifache Vater als auch seine Ex-Freundin bislang für sich. Der YouTuber versicherte lediglich zum Zeitpunkt der Bekanntgabe: "Wir haben uns einvernehmlich getrennt." Beide betonten daraufhin, dass es ihnen im Moment nicht gut gehe.

