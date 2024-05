"Heftige Infektion": So schlecht ging es dem Popsänger Sasha

Im vergangenen November überbrachte der Popsänger Sasha (52) seinen Fans eine enttäuschende Nachricht: Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der "If You Believe"-Interpret seine gesamte geplante Tour absagen. Damals verkündete der Künstler, dass er kurz vor einer Lungenentzündung gestanden hatte. Im Interview mit Bild spricht er nun erstmals über die Schwere seiner Erkrankung. Ehrlich gesteht der ehemalige The Voice Kids-Juror: "Es war eine heftige Infektion, deren Verlauf und Genesung lange dauerte. Das war länger, als ich jemals etwas mit mir herumgeschleppt habe." Ganze drei Monate habe es gedauert, bis der eigentlich sportliche Musiker wieder ohne Keuchen die Treppen hochgehen konnte.

Heute geht es dem 52-Jährigen zum Glück wieder besser. Das liegt offenbar auch an der großen Unterstützung seiner Liebsten Julia. "Die Fitness kommt, weil ich fast jeden Morgen mit meiner Frau anderthalb Stunden schnell durch die Gegend gehe – eine Mischung aus Walking und Jogging", erklärt Sasha stolz. Auch auf seine Ernährung achte der Popsänger seit seiner schweren Erkrankung jetzt immer mehr. Lachend verrät er: "Meine Frau und ich hatten im letzten Jahr einen Moment, in dem wir gesagt haben, dass wir unser Leben wieder etwas besser in den Griff kriegen müssen." Seitdem würden sie jetzt viel gesünder essen.

Schon seit dem Jahr 2011 gehen der "I Feel Lonely"-Interpret und seine Partnerin gemeinsam durchs Leben. Zur Krönung ihrer Liebe hatte das verliebte Paar vier Jahre später auf Mallorca ihre Traumhochzeit gefeiert. Die Geburt ihres nun fünfjährigen Sohnes Otto machte ihr Familienglück perfekt. Inspiriert von ihrem Nachwuchs schrieb das Paar im vergangenen Jahr sogar ein süßes Kinderbuch namens "Toto und der Mann im Mond".

Anzeige Anzeige

Getty Images Sasha und Julia Röntgen im November 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / sasha.music Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sasha so offen über seine Gesundheit spricht? Toll! Ist doch schön, wenn er ehrlich ist. Na ja. Ich finde, die eigene Gesundheit ist schon sehr privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de