RTL bezieht Stellung zu Andreas' "Bauer sucht Frau"-Lüge!

Andreas Degenhardt sorgte bei Bauer sucht Frau International für einen regelrechten Skandal. Obwohl es so aussah, dass der Kakaobauer im TV seine Frau fürs Leben kennenlernen wollte, offenbarte er im Netz, dass er eigentlich gar nicht nach der großen Liebe suchte und sogar verheiratet war. Auf Nachfrage von Promiflash bezieht RTL jetzt Stellung. "Selbstverständlich ist die Voraussetzung für eine Teilnahme bei 'Bauer sucht Frau International', dass die Bewerber Single sind. Das hat auch Bauer Andreas der Produktion gegenüber mehrfach bestätigt und vertraglich zugesichert", so der Sender. Es habe während des Drehs keinerlei Anzeichen gegeben, dass dies nicht die Wahrheit sei. "'Bauer sucht Frau' steht für authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe. Umso mehr bedauern wir, dass Andreas mit seinem Verhalten uns, die Zuschauer und seine Bewerberinnen getäuscht hat", heißt es weiter.

Andreas behauptet derweil, dass seine Hofdamen Elke und Petra wussten, was er eigentlich in der Show wollte. "Beiden, Petra und Elke, war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen", meinte er bei Instagram. Er habe eigentlich nur in der Show teilgenommen, um auf seine sozialen Projekte aufmerksam zu machen. "Leider schien dies, genauso wie die Schule, nicht ins Drehkonzept zu passen, obwohl es vorher abgestimmt und besprochen war", bedauerte der Guatemala-Auswanderer. Die Szenen seien nämlich dem Schnitt zum Opfer gefallen.

Zuletzt blieb auch nur noch Kandidatin Petra, denn Elke entschied sich für den freiwilligen Ausstieg. In der Show schien das Problem, dass Andreas sich nicht entscheiden wollte. "Ich möchte nicht, dass mit meinen Gefühlen gespielt wird. Und ich hatte das Gefühl, dass das jetzt passiert ist", erklärte Elke ihren Abgang. Laut des Bauern sei sie aber nicht wegen seiner fehlenden Entscheidungsbereitschaft gegangen.Vielmehr habe das Team von "Bauer sucht Frau International" sie so unter Druck gesetzt, dass sie nicht mehr konnte.

RTL / Maria Heymer Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Kakaofarmer Andreas aus Guatemala, Elke

