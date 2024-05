Demi Moores Enkelin (1) darf bei ihr schon Fernsehen gucken!

Rumer Willis' (35) kleine Tochter Louetta ist das Herzstück der Familie. Auch Oma Demi Moore (61), die außerdem liebevoll Yaya genannt wird, kann gar nicht genug von ihrer Enkeltochter bekommen. Doch in manchen Erziehungsfragen – wenn es etwa um Louettas Bildschirmzeit geht – sind sich Mama und Oma nicht immer ganz einig. "Ich gehe rüber zu meiner Mutter und sie sagt: ‘Ich habe den Film 'Vaiana' eingeschaltet’, und ich dachte nur: 'Was? Nein!'" , kritisierte Rumer ihre Mutter Demi scherzhaft gegenüber People.

"Ich hatte Angst, ihr den Film 'Vaiana' zu zeigen, wegen all der Instagram-Anzeigen, die ich zum Thema Bildschirmzeit bekomme – da steht dann so was wie: 'Nur zehn Minuten Fernsehen lassen die grauen Zellen in ihrem Gehirn schrumpfen', und ich war geschockt", begründete die Tochter von Bruce Willis (69) ihre Sorge um Louettas Screen-Time im Interview. Die 35-Jährige ruderte jedoch zurück und ergänzte: "Aber ich denke, bei Yaya zu Hause ist das in Ordnung." Welche Filme ihrer Großeltern sie ihrer Tochter einmal zeigen will, hat sich Rumer noch nicht überlegt. Im Moment scheint Louetta ohnehin mehr Interesse an Musik als an dem Fernsehprogramm zu haben. "Sie liebt Musik, was nicht überraschend ist, da ihr Vater und ich beide singen und Musiker sind", schwärmte die stolze Mama.

Im vergangenen Monat feierten Rumer und ihr Partner Derek Richard Thomas bereits den ersten Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter. Die "House Bunny"-Schauspielerin legte von Tag eins an großen Wert auf eine enge Verbindung zwischen ihren Eltern und Louetta. Sie wünscht sich zudem, dass Demi und Bruce an der Erziehung beteiligt sind. "Ich glaube, einige der magischsten Aspekte an mir stammen definitiv von ihnen, und ich habe das Gefühl, dass sie das an sie weitergeben werden. Ich liebe es, die beiden mit der Kleinen zu sehen", berichtete Rumer gegenüber dem Magazin über ihre Eltern.

Getty Images Rumer Willis mit ihrer Mutter Demi Moore im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

